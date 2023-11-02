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Госдеп заявил о намерении США мешать военно-техническому сотрудничеству России и КНДР

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Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил о намерении США сделать «ряд шагов» для противодействия военно-техническому сотрудничеству России и КНДР.
Госдеп заявил о намерении США мешать военно-техническому сотрудничеству России и КНДР
  • РИА Новости

«Мы глубоко обеспокоены наращиванием сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Это то, за чем мы пристально наблюдаем с нашими партнёрами в регионе и по всему миру, и, как я уже сказал, мы продолжим предпринимать ряд шагов, чтобы противодействовать угрозам, которые представляет КНДР», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и КНДР не дружат против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов.

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