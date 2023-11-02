В Турции призвали парламент проголосовать за отправку военных в сектор Газа

Лидер турецкой Новой партии благоденствия, входящей в правящий «Республиканский альянс», Фатих Эрбакан призвал парламент проголосовать за отправку турецких военнослужащих в сектор Газа на год.

«В соответствии со ст. 92 Конституции мы убедительно просим и требуем принять решение о размещении элементов турецких вооружённых сил, границы, масштабы и количество которых будут определены президентом, в Газе сроком на один год с целью создания безопасной зоны на суше и коридора безопасности на море», — цитирует его портал Rudaw.

Он призвал все силы в парламенте поддержать его и проголосовать за данный запрос «как можно скорее».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности.