Affaritaliani: премьер Италии Мелони была вне себя после разговора с пранкерами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была вне себя от злости, когда узнала, что говорила с российскими пранкерами, которых приняла за представителя одной из стран Африки.

«Как сообщают источники, очень близкие к Джордже Мелони, премьер-министр вне себя от произошедшего», — пишет портал Affaritaliani.it.

1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политик думала, что общается с неким представителем одной из африканских стран.

Во время беседы она призналась, что многие устали от ситуации на Украине и вскоре настанет момент, когда все поймут, что «нужен выход». Также Мелони согласилась с тем, что контрнаступление армии Украины не оправдало ожиданий и не привело к принципиальным изменениям.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте после этого назвал ситуацию провалом.