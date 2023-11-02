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Affaritaliani: премьер Италии Мелони была вне себя после разговора с пранкерами

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была вне себя от злости, когда узнала, что говорила с российскими пранкерами, которых приняла за представителя одной из стран Африки.
Affaritaliani: премьер Италии Мелони была вне себя после разговора с пранкерами
  • Gettyimages.ru

«Как сообщают источники, очень близкие к Джордже Мелони, премьер-министр вне себя от произошедшего», — пишет портал Affaritaliani.it.

1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политик думала, что общается с неким представителем одной из африканских стран.

Во время беседы она призналась, что многие устали от ситуации на Украине и вскоре настанет момент, когда все поймут, что «нужен выход». Также Мелони согласилась с тем, что контрнаступление армии Украины не оправдало ожиданий и не привело к принципиальным изменениям.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте после этого назвал ситуацию провалом.

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