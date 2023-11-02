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Экс-премьер Италии Конте назвал провалом разговор Мелони с российским пранкером

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Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте резко осудил нынешнего премьера Джорджу Мелони за недавний разговор с российским пранкером, которого она приняла за высокопоставленного африканского представителя и «выложила» ему позиции Милана по деликатным вопросам.
Экс-премьер Италии Конте назвал провалом разговор Мелони с российским пранкером
  • © AP Photo / Leon Neal

По мнению Конте, Мелони совершила провал «планетарного» масштаба.

«Мелони раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам. Она продолжает отправлять оружие Украине и преследовать военную эскалацию, но говорит, что нам нужно найти выход, который защитит интересы обеих сторон», — написал бывший премьер-министр в соцсетях.

Вместе с этим, как отметил Конте, Мелони признаёт, что ещё не нашла в себе смелости выставить на обсуждение другую позицию Италии, которая предложит решение путём переговоров.

«За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», — подчеркнул он.

1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджой Мелони. Политик думала, что общается с неким представителем одной из африканских стран.

Во время беседы она призналась, что многие устали от ситуации на Украине и вскоре настанет момент, когда все поймут, что «нужен выход».

Также Мелони согласилась с тем, что контрнаступление армии Украины не оправдало ожиданий и не привело к принципиальным изменениям.

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