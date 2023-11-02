СБ России: в мире пора поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами

России пора поднимать на мировой арене вопрос признания геноцида народов СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил замсекретаря российского Совбеза Александр Венедиктов. Москва может опираться на неопровержимые исторические факты, подчеркнул он.

Как считает Венедиктов, слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Вторая мировая война закончилась победой США, стали «откровенным плевком» в адрес не только 27 млн погибших советских граждан, но и всех тех, кто воевал в составе антигитлеровской коалиции.

«На этом фоне уместно поставить вопрос: почему никто не говорит о геноциде советского народа, который был в числе первых целей Гитлера и его приспешников? Считаю, что такую работу необходимо начать проводить уже сейчас, опираясь на неопровержимые исторические факты», — сказал заместитель секретаря СБ РИА Новости.

1 ноября прокуратура Курской области направила в суд заявление о признании геноцидом народов Советского Союза преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в регионе.

Перед этим Калужский областной суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков против населения Калужской области в период с 1941-го по 1943 год.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету продолжать работу по правовой оценке действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.