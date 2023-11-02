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Американские власти готовятся к возможным кибератакам Ирана на объекты США

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Американское правительство готовится к потенциальным кибератакам со стороны Ирана, которые могут начаться в ответ на поддержку Израиля в его конфликте с ХАМАС. Власти США опасаются, что атаки могут быть нацелены на критически важные системы, в том числе водопроводные системы и электроэнергетическую инфраструктуру.
Американские власти готовятся к возможным кибератакам Ирана на объекты США
  • Gettyimages.ru

Такие опасения, в частности, выразил директор ФБР Кристофер Рэй во время выступления перед членами сенатского комитета по внутренней безопасности, пишет Politico.

Ранее директор ФБР также обвинил Иран в планировании покушений на американских чиновников, в том числе на территории Штатов.

Президент Ирана Ибрагим Раиси предупредил, что исламская республика не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт.

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