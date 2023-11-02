Американские власти готовятся к возможным кибератакам Ирана на объекты США
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Такие опасения, в частности, выразил директор ФБР Кристофер Рэй во время выступления перед членами сенатского комитета по внутренней безопасности, пишет Politico.
Ранее директор ФБР также обвинил Иран в планировании покушений на американских чиновников, в том числе на территории Штатов.
Президент Ирана Ибрагим Раиси предупредил, что исламская республика не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт.