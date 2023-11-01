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Глава ФБР Рэй заявил, что Иран планировал покушения на американских чиновников

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Директор ФБР США Кристофер Рэй обвинил Иран в планировании покушений на американских чиновников, в том числе на территории Штатов.

Об этом информирует РИА Новости.

«Иранцы напрямую или через найм преступников планировали покушения на диссидентов и высокопоставленных действующих и бывших правительственных чиновников США», — сказал Рэй.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США посылают Ирану «серьёзное предупреждение» по поводу Ближнего Востока.

Также президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что исламская республика не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт.

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