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Yle: на Украине назвали русский балет средством «мягкой силы» Москвы

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На Украине запрещают исполнение произведений русского балета, называя его средством «мягкой силы» России.

С таким заявлением выступили в сюжете финской телерадиовещательной компании Yle.

При этом в компании отметили, что некоторые местные коллективы вынуждены «бежать за границу» ради репетиций.

Также, согласно материалу, «называющие себя украинскими» балетные коллективы вопреки линии властей продолжают гастролировать по всему миру с русскими произведениями.

Ранее экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных жителей Украины, не желающих переходить на украинский язык, следует утилизировать.

Также в украинской Виннице запретили песни, книги, спектакли и кино на русском языке.

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