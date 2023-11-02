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Sohu: из-за конфликта на Ближнем Востоке сбываются худшие опасения Зеленского

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Китайский военный писатель Чэнь Си заявил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке сбываются худшие опасения Владимира Зеленского, который боится потерять внимание и деньги Запада.

Об этом информирует портал Sohu.

«Больше всего Украина боится, что США направят всю имеющуюся помощь Израилю», — сказал Чэнь Си.

При этом он отметил, что Израиль гораздо важнее для Вашингтона, чем «страна в Восточной Европе».

По его мнению писателя, США могут использовать эскалацию на Ближнем Востоке как шанс отстраниться от конфликта на Украине. 

Ранее ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила, что попытки команды президента США Джо Байдена объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе являются «циничной политической уловкой», призванной отсрочить поражение Киева.

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