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Ведущая Fox Ингрэм: команда Байдена пытается отстрочить поражение Украины

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Ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила, что попытки команды президента США Джо Байдена объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе являются «циничной политической уловкой», призванной отсрочить поражение Киева.

По её словам, сегодня даже самые стойкие «ястребы войны» уже не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Украины.

«Правда в том, что нет у них никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией», — сказала Ингрэм.

Ведущая отметила, что летнее контрнаступление должно было быть ответом, однако оно провалилось.

«А плана Б просто не существует», — добавила Ингрэм.

Ранее политик Флориан Филиппо призвал Запад признать поражение Украины.

Также министр обороны России Сергей Шойгузаявил, что украинская армия истощается, деморализация среди личного состава растёт.

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