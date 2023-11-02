Ведущая Fox Ингрэм: команда Байдена пытается отстрочить поражение Украины
По её словам, сегодня даже самые стойкие «ястребы войны» уже не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Украины.
«Правда в том, что нет у них никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией», — сказала Ингрэм.
Ведущая отметила, что летнее контрнаступление должно было быть ответом, однако оно провалилось.
«А плана Б просто не существует», — добавила Ингрэм.
Ранее политик Флориан Филиппо призвал Запад признать поражение Украины.
Также министр обороны России Сергей Шойгузаявил, что украинская армия истощается, деморализация среди личного состава растёт.