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Сенатор Табервилль заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной

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Сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль заявил, что сейчас настал «отличный момент» для начала переговоров между Россией и Украиной.

Об этом информирует Fox Business.

«Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить всё это, потому что там уже сложилась патовая ситуация», — сказал Табервилль.

При этом он добавил, что никаких причин продолжать конфликт на Украине нет.

Кроме того, сенатор отметил, что украинский конфликт «очень дорого обходится американским налогоплательщикам».

Ранее в МИД России назвали невозможным обозначить точную дату окончания СВО на Украине.

Также российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

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