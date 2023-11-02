Сенатор Табервилль заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной
Об этом информирует Fox Business.
«Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить всё это, потому что там уже сложилась патовая ситуация», — сказал Табервилль.
При этом он добавил, что никаких причин продолжать конфликт на Украине нет.
Кроме того, сенатор отметил, что украинский конфликт «очень дорого обходится американским налогоплательщикам».
Ранее в МИД России назвали невозможным обозначить точную дату окончания СВО на Украине.
Также российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.