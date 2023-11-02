В МИД России назвали невозможным обозначить точную дату окончания СВО на Украине
Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«В настоящее время точную дату окончания специальной военной операции никто назвать не сможет», — сказал он.
Также, по словам дипломата, Киеву не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования отношений с Россией.
Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.