Дипломаты, военные и политики сейчас не смогут назвать точную дату окончания специальной военной операции на Украине.

Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«В настоящее время точную дату окончания специальной военной операции никто назвать не сможет», — сказал он.

Также, по словам дипломата, Киеву не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования отношений с Россией.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.