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Посол Викторов: данные о пленных гражданах России в Газе меняются ежедневно

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Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил в интервью телеканалу «Звезда», что информация о количестве и местоположении заложников с гражданством России в секторе Газа меняется каждый день.

По его словам, данные меняются ежедневно, однако речь идёт о нескольких людях.

«Вот с утра я озвучивал сегодня кое-какие цифры, но, наверное, информация очень чувствительна, и, прежде чем говорить, сколько и у кого они находятся, надо ещё это устанавливать», — сказал посол.

Ранее он рассказал, что около 600 граждан России числятся для эвакуации из сектора Газа.

Также Викторов заявил, что решений об эвакуации российских диппредставительств в Израиле нет.

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