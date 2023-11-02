Посол Викторов: данные о пленных гражданах России в Газе меняются ежедневно
По его словам, данные меняются ежедневно, однако речь идёт о нескольких людях.
«Вот с утра я озвучивал сегодня кое-какие цифры, но, наверное, информация очень чувствительна, и, прежде чем говорить, сколько и у кого они находятся, надо ещё это устанавливать», — сказал посол.
Ранее он рассказал, что около 600 граждан России числятся для эвакуации из сектора Газа.
Также Викторов заявил, что решений об эвакуации российских диппредставительств в Израиле нет.