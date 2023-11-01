Посол: решений об эвакуации российских диппредставительств в Израиле нет

Российские власти пока не принимали решений об эвакуации персонала диппредставительств из Израиля, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Пока (речь не идёт) об эвакуационных мероприятиях сотрудников посольства, генконсульства в Хайфе и других, мы смотрим за развитием ситуации, но на сегодняшний день таких решений у нас не принято», — приводит ТАСС слова Викторова в эфире телеканала «Звезда».

Ранее Викторов заявил, что до шести российских граждан могут удерживаться боевиками палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

До этого замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в стране Александром Бен Цви заявил о важности безопасной эвакуации россиян из сектора Газа.