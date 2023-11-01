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WSJ: США и КНР проведут 6 ноября встречу по контролю над вооружениями

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Представители США и КНР намерены на следующей неделе провести в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве.

Отмечается, что встреча намечена на 6 ноября.

Переговоры будут сфокусированы на «путях снижения риска просчётов».

В издании Global Times отметили, что в США набирает вес идея одновременной ядерной войны с Россией и КНР.

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