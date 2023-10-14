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GT: в США набирает вес идея одновременной ядерной войны с Россией и КНР

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Доклад межпартийной комиссии конгресса говорит о том, что среди американской элиты распространяется идея возможности ведения одновременной ядерной войны с Россией и Китаем, пишет издание Global Times.

Отмечается, что одновременный конфликт с Россией и Китаем долго считался в США стратегическим кошмаром.

«Этот доклад заставляет нас думать, что «стратегический кошмар» проникает в политическую повестку США, но при этом не вызывает должных опасений и бдительности в Вашингтоне», — говорится в материале.

По мнению издания, Вашингтон ускоряет гонку вооружений под видом «ядерного сдерживания».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США уже давно нарушают дух и букву ДСНВ.

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