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МИД: Россия должна учитывать ядерный арсенал стран Запада

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Россия вынуждена учитывать ядерные арсеналы США, Великобритании и Франции, которые они могут задействовать против российской стороны, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.

«В условиях, когда консолидированный на антироссийской основе ядерный блок НАТО заявил о намерении нанести нам «стратегическое поражение», вынуждены со всей серьезностью учитывать фактор совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции, который они совместно способны обратить против России», — приводит РИА Новости слова Воронцова.

Он отметил, что приостановление действия ДСНВ является обоснованным шагом со стороны России.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США уже давно нарушают дух и букву ДСНВ.

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