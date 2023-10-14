МИД: Россия должна учитывать ядерный арсенал стран Запада
«В условиях, когда консолидированный на антироссийской основе ядерный блок НАТО заявил о намерении нанести нам «стратегическое поражение», вынуждены со всей серьезностью учитывать фактор совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции, который они совместно способны обратить против России», — приводит РИА Новости слова Воронцова.
Он отметил, что приостановление действия ДСНВ является обоснованным шагом со стороны России.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США уже давно нарушают дух и букву ДСНВ.