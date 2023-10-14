МИД: Россия должна учитывать ядерный арсенал стран Запада

Россия вынуждена учитывать ядерные арсеналы США, Великобритании и Франции, которые они могут задействовать против российской стороны, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.

«В условиях, когда консолидированный на антироссийской основе ядерный блок НАТО заявил о намерении нанести нам «стратегическое поражение», вынуждены со всей серьезностью учитывать фактор совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции, который они совместно способны обратить против России», — приводит РИА Новости слова Воронцова.

Он отметил, что приостановление действия ДСНВ является обоснованным шагом со стороны России.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США уже давно нарушают дух и букву ДСНВ.