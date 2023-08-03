Посол Антонов: США давно нарушают дух и букву ДСНВ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США уже давно нарушают дух и букву Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения», — цитирует РИА Новости Антонова.

По его словам, США отказались не только от установок, заложенных в преамбуле, но и от соблюдения ограничений на стратегические вооружения.

Он отметил, что американская сторона вывела из-под засчёта около ста СНВ, пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и тяжёлых бомбардировщиков.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в интервью газете «Известия», что переговоры по поиску альтернативы ДСНВ на сегодняшний день не ведутся.