Узнать больше

Посол Антонов: США давно нарушают дух и букву ДСНВ

Короткая ссылка
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США уже давно нарушают дух и букву Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения», — цитирует РИА Новости Антонова.

По его словам, США отказались не только от установок, заложенных в преамбуле, но и от соблюдения ограничений на стратегические вооружения.

Он отметил, что американская сторона вывела из-под засчёта около ста СНВ, пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и тяжёлых бомбардировщиков.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в интервью газете «Известия», что переговоры по поиску альтернативы ДСНВ на сегодняшний день не ведутся.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить