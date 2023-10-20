МИД КНР: доклад Пентагона о военной мощи Китая пренебрегает фактами
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«Этот доклад, как и все аналогичные документы, которые предшествовали ему, пренебрегает фактами и полон предрассудков. Ни одна страна мира не испытает на себе угрозу ядерного оружия Китая», — цитирует её ТАСС.
Вместе с этим дипломат подчеркнула, что исключение составят государства, которые применят подобные вооружения против КНР или будут ими угрожать Пекину.
По её словам, в КНР настаивают на том, чтобы США прекратили руководствоваться идеями холодной войны и логикой гегемонии.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США уже давно нарушают дух и букву ДСНВ.
В издании Global Times отметили, что в США набирает вес идея одновременной ядерной войны с Россией и КНР.