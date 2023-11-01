Задержанный во Франции бизнесмен Кузьмичёв отпущен под залог
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«Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако г-н Кузьмичёв в итоге был помещён под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в €8 млн», — приводит РИА Новости сообщение.
Также Кузьмичёву запрещено покидать национальную территорию.
Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что во Франции задержали бывшего совладельца, сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичёва по уголовному делу об отмывании денег.