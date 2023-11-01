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Задержанный во Франции бизнесмен Кузьмичёв отпущен под залог

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Российский бизнесмен Алексей Кузьмичёв отпущен под залог в €8 млн и помещён под судебный контроль во Франции, сообщает финансовая прокуратура.
Задержанный во Франции бизнесмен Кузьмичёв отпущен под залог
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Stratenschulte / picture alliance

«Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако г-н Кузьмичёв в итоге был помещён под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в €8 млн», — приводит РИА Новости сообщение.

Также Кузьмичёву запрещено покидать национальную территорию.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что во Франции задержали бывшего совладельца, сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичёва по уголовному делу об отмывании денег. 

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