Задержанный во Франции бизнесмен Кузьмичёв отпущен под залог

Российский бизнесмен Алексей Кузьмичёв отпущен под залог в €8 млн и помещён под судебный контроль во Франции, сообщает финансовая прокуратура.

«Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако г-н Кузьмичёв в итоге был помещён под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в €8 млн», — приводит РИА Новости сообщение.

Также Кузьмичёву запрещено покидать национальную территорию.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что во Франции задержали бывшего совладельца, сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичёва по уголовному делу об отмывании денег.