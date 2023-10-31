Песков: Россия может помочь задержанному во Франции бизнесмену Кузьмичёву
- РИА Новости
Песков отметил, что, насколько он понимает, у Кузьмичёва есть российское гражданство.
По его словам, российская сторона должна получить данные о задержании гражданина России через своё диппредставительство.
«После получения информации, а также если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать защите его прав, как гражданина России», — сказал представитель Кремля.
Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что во Франции задержали бывшего совладельца, сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичёва по уголовному делу об отмывании денег.