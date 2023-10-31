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Песков: Россия может помочь задержанному во Франции бизнесмену Кузьмичёву

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поможет задержанному во Франции сооснователю «Альфа-Групп» Алексею Кузьмичёву, если он пожелает этого. 
Песков: Россия может помочь задержанному во Франции бизнесмену Кузьмичёву
  • РИА Новости

Песков отметил, что, насколько он понимает, у Кузьмичёва есть российское гражданство.

По его словам, российская сторона должна получить данные о задержании гражданина России через своё диппредставительство.

«После получения информации, а также если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать защите его прав, как гражданина России», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что во Франции задержали бывшего совладельца, сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичёва по уголовному делу об отмывании денег. 

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