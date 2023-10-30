Le Monde: во Франции задержан сооснователь «Альфа-Групп» Кузьмичёв
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Как пишет газета, в парижской квартире Кузьмичёва, а также на вилле в Сен-Тропе проведены обыски.
По данным газеты, в обысках приняли участие 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов из Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями.
Кузьмичёва подозревают в нарушении санкционного законодательства, а также в преступлениях, связанных с налогами.
Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман проиграл суд против властей Великобритании о запрете на оплату услуг по содержанию особняка Athlone House.