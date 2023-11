Экс-разведчик Риттер: НАТО не выдержит противостояния с Россией

НАТО не сможет выдержать военного противостояния с Россией, чья армия стала самой боеспособной, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его словам, в ходе спецоперации Россия противостоит не только Украине, так как ВСУ снабжает коллективный Запад.

«Таким образом, Россия сражается с НАТО, с США. Россия выигрывает», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Он выразил мнение, что в альянсе поняли невозможность обеспечить победу ВСУ и даже невозможность защитить свои позиции.

Риттер добавил, что ВС России стали самыми боеспособными в мире.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что линия Запада на обострение несёт угрозу столкновения ядерных держав.