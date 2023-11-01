RT в Telegram
Подпишись

Экс-разведчик Риттер: НАТО не выдержит противостояния с Россией

Короткая ссылка
НАТО не сможет выдержать военного противостояния с Россией, чья армия стала самой боеспособной, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Экс-разведчик Риттер: НАТО не выдержит противостояния с Россией
  • РИА Новости

По его словам, в ходе спецоперации Россия противостоит не только Украине, так как ВСУ снабжает коллективный Запад.

«Таким образом, Россия сражается с НАТО, с США. Россия выигрывает», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Он выразил мнение, что в альянсе поняли невозможность обеспечить победу ВСУ и даже невозможность защитить свои позиции.

Риттер добавил, что ВС России стали самыми боеспособными в мире.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что линия Запада на обострение несёт угрозу столкновения ядерных держав.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить