Экс-разведчик Риттер: у НАТО нет шансов в войне на современном поле боя
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«Война изменилась, и я просто не думаю, что Запад проснулся», — отметил он.
По его словам, «ребята из НАТО» постоянно демонстрируют показную браваду, однако в реальности блок не готов к современной войне.
«У вас не будет шансов в рамках конфликта на современном поле боя», — отметил Риттер.
Он отметил, что НАТО придётся переосмысливать современные реалии вооружённых конфликтов, а затем тратить сотни миллиардов долларов на переоснащение и переподготовку военных.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что линия Запада на обострение несёт угрозу столкновения ядерных держав.