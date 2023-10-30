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Экс-разведчик Риттер: у НАТО нет шансов в войне на современном поле боя

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что НАТО не готово к военным действиям в новых современных реалиях и у блока нет шансов победить на поле боя в настоящий момент.
Экс-разведчик Риттер: у НАТО нет шансов в войне на современном поле боя
  • Gettyimages.ru
  • © naphtalina

«Война изменилась, и я просто не думаю, что Запад проснулся», — отметил он.

По его словам, «ребята из НАТО» постоянно демонстрируют показную браваду, однако в реальности блок не готов к современной войне.

«У вас не будет шансов в рамках конфликта на современном поле боя», — отметил Риттер.

Он отметил, что НАТО придётся переосмысливать современные реалии вооружённых конфликтов, а затем тратить сотни миллиардов долларов на переоснащение и переподготовку военных.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что линия Запада на обострение несёт угрозу столкновения ядерных держав.

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