Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что НАТО не готово к военным действиям в новых современных реалиях и у блока нет шансов победить на поле боя в настоящий момент.

«Война изменилась, и я просто не думаю, что Запад проснулся», — отметил он.

По его словам, «ребята из НАТО» постоянно демонстрируют показную браваду, однако в реальности блок не готов к современной войне.

«У вас не будет шансов в рамках конфликта на современном поле боя», — отметил Риттер.

Он отметил, что НАТО придётся переосмысливать современные реалии вооружённых конфликтов, а затем тратить сотни миллиардов долларов на переоснащение и переподготовку военных.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что линия Запада на обострение несёт угрозу столкновения ядерных держав.