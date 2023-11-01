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Египет не будет просить помощи извне для лечения раненых из Газы

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Египет не будет запрашивать зарубежную помощь для лечения раненых из сектора Газа, заявил представитель египетского Министерства здравоохранения Хусам Абдель Гаффар.
Египет не будет просить помощи извне для лечения раненых из Газы
  • Gettyimages.ru

«Мы приветствуем любую помощь, но не будем просить», — цитирует РИА Новости Гаффара.

По его словам, египетские больницы могут вместить большое количество раненых.

Ранее Египет впервые с начала палестино-израильского конфликта открыл терминал контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа.

Израильская газета Haaretz со ссылкой на источник отметила, что «Рафах» начал работу для «ограниченной эвакуации» пострадавших граждан и иностранцев.

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