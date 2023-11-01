Египет не будет просить помощи извне для лечения раненых из Газы
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«Мы приветствуем любую помощь, но не будем просить», — цитирует РИА Новости Гаффара.
По его словам, египетские больницы могут вместить большое количество раненых.
Ранее Египет впервые с начала палестино-израильского конфликта открыл терминал контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа.
Израильская газета Haaretz со ссылкой на источник отметила, что «Рафах» начал работу для «ограниченной эвакуации» пострадавших граждан и иностранцев.