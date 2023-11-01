NYT: до 1 тысячи иностранцев покинут сектор Газа через КПП «Рафах»
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Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на источники.
«Ожидается, что начиная с четверга 1 тыс. владельцев иностранных паспортов и палестинских сотрудников международных организаций покинут страну через контрольно-пропускной пункт «Рафах», — говорится в публикации.
1 ноября палестинское движение ХАМАС разрешило ряду иностранцев покинуть сектор Газа.
В этот же день Египет впервые с начала палестино-израильского конфликта открыл терминал контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа.
Израильская газета Haaretz со ссылкой на источник отметила, что «Рафах» начал работу для «ограниченной эвакуации» пострадавших граждан и иностранцев.