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Haaretz: американцы не могут выехать из Газы из-за ряда требований ХАМАС

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Гражданам США не разрешили выехать из сектора Газа в связи с рядом требований палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета Haaretz.
Haaretz: американцы не могут выехать из Газы из-за ряда требований ХАМАС
  • Gettyimages.ru

«Граждан США и их семей нет среди первой группы... которой разрешили покинуть Газу через пункт «Рафах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что численность первой группы иностранцев, которые получили разрешение на выезд, составляет около 500 человек.

1 ноября в ХАМАС разрешили ряду иностранцев покинуть сектор Газа.

В этот же день Египет впервые с начала эскалации палестино-израильского конфликта открыл терминал контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа.

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