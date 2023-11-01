Haaretz: американцы не могут выехать из Газы из-за ряда требований ХАМАС
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«Граждан США и их семей нет среди первой группы... которой разрешили покинуть Газу через пункт «Рафах», — говорится в заявлении.
Отмечается, что численность первой группы иностранцев, которые получили разрешение на выезд, составляет около 500 человек.
1 ноября в ХАМАС разрешили ряду иностранцев покинуть сектор Газа.
В этот же день Египет впервые с начала эскалации палестино-израильского конфликта открыл терминал контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа.