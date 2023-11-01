Haaretz: американцы не могут выехать из Газы из-за ряда требований ХАМАС

Гражданам США не разрешили выехать из сектора Газа в связи с рядом требований палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета Haaretz.

«Граждан США и их семей нет среди первой группы... которой разрешили покинуть Газу через пункт «Рафах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что численность первой группы иностранцев, которые получили разрешение на выезд, составляет около 500 человек.

1 ноября в ХАМАС разрешили ряду иностранцев покинуть сектор Газа.

В этот же день Египет впервые с начала эскалации палестино-израильского конфликта открыл терминал контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа.