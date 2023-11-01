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CNN: американцам не дали покинуть сектор Газа в первую очередь

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Американцы не попали в группу иностранных граждан, которым дадут возможность покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, сообщил CNN источник.
CNN: американцам не дали покинуть сектор Газа в первую очередь
  • Gettyimages.ru

«Пока неясно, в какой день им будет разрешено покинуть анклав, но ожидается, что это произойдёт позднее на этой неделе», — отмечает телеканал.

На контрольно-пропускном пункте собираются толпы, говорится в сообщении.

Как утверждается, соглашение об освобождении иностранных граждан из сектора Газа было достигнуто при посредничестве Катара.

1 ноября палестинское движение ХАМАС разрешило ряду иностранцев покинуть сектор Газа.

В этот же день Египет впервые с начала палестино-израильского конфликта открыл терминал контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа.

Израильская газета Haaretz со ссылкой на источник отметила, что «Рафах» начал работу для «ограниченной эвакуации» раненых и иностранных граждан.

По информации телеканала Al Arabiya, в общей сложности через этот погранпункт выведут 500 человек.

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