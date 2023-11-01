В США скончался пациент, которому пересадили сердце свиньи

Второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, скончался в Соединённых Штатах спустя около шести недель после проведения операции.

Об этом говорится на сайте медицинского центра Мэрилендского университета в США.

Отмечается, что умершим пациентом оказался 58-летний Лоренс Фосетт с неизлечимым заболеванием сердца.

«Ему была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», — говорится в сообщении.

Фосетт скончался спустя примерно шесть недель после трансплантации.

Ранее сообщалось, что врачи отделения трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России впервые в стране осуществили пересадку костного мозга пациенту с альфа-маннозидозом.