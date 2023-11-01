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Haaretz: в Израиле магазины остановили импорт из Турции из-за заявлений Эрдогана

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Ряд сетей супермаркетов в Израиле приостановил импорт продуктов из Турции после слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о палестино-израильском конфликте.
Haaretz: в Израиле магазины остановили импорт из Турции из-за заявлений Эрдогана
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом информирует газета Haaretz.

«Множество израильских сетей супермаркетов приостанавливают импорт из Турции после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку ХАМАС», — говорится в сообщении.

По данным газеты, крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле Shufersal также приняла решение о приостановке импорта турецких товаров.

Ранее сообщалось о выступлении Эрдогана на пропалестинском митинге в Стамбуле.

Он назвал ситуацию в секторе Газа резнёй и возложил ответственность за кровопролитие на Запад.

Эрдоган также заявил, что западные страны нарушают принципы международного права, когда безоговорочно поддерживают Израиль.

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