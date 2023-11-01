Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру, что США не позволят закончиться конфликту на Украине.

По его словам, конфликт окончен, однако Соединённые Штаты «не дадут ему умереть».

«Потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так», — сказал Макгрегор.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что, если США прекратят поддерживать украинскую армию, то Россия одержит победу на Украине.

Также секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что США готовили украинские войска к боевым действиям против России.