RT в Telegram
Подпишись

Боррель осудил атаки израильских поселенцев против палестинцев

Короткая ссылка
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о решительном осуждении атак израильских поселенцев против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.
Боррель осудил атаки израильских поселенцев против палестинцев
  • AP
  • © Francois Walschaerts

Соответствующее заявление он сделал во время телефонных переговоров с представителями Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Организации исламского сотрудничества.

«Была также рассмотрена ситуация на Западном берегу. Верховный представитель Боррель выразил большую обеспокоенность нападениями израильских поселенцев на палестинцев, которые он решительно осудил», — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Ранее Боррель призвал к временному прекращению огня на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи в сектор Газа.

30 октября представитель израильских военных майор Нир Динар заявил, что армия Израиля неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить