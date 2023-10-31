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Богданов и посол Египта обсудили важность создания палестинского государства

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Замглавы МИД России Михаил Богданов во вторник обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари важность возобновления мирного процесса в палестино-израильском конфликте, нацеленного на создание палестинского государства.
Богданов и посол Египта обсудили важность создания палестинского государства
  • РИА Новости

Отмечается, что стороны подчеркнули важность немедленно прекратить боевые действия.

«Подчеркнута также важность скорейшего возобновления мирного процесса, нацеленного на реализацию законного права палестинского народа на создание суверенного государства в границах 1967 года», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.

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