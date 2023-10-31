Богданов и посол Египта обсудили важность создания палестинского государства

Замглавы МИД России Михаил Богданов во вторник обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари важность возобновления мирного процесса в палестино-израильском конфликте, нацеленного на создание палестинского государства.

РИА Новости

Отмечается, что стороны подчеркнули важность немедленно прекратить боевые действия. «Подчеркнута также важность скорейшего возобновления мирного процесса, нацеленного на реализацию законного права палестинского народа на создание суверенного государства в границах 1967 года», — говорится в сообщении МИД России. Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.