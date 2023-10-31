Богданов и посол Египта обсудили важность создания палестинского государства
- РИА Новости
Отмечается, что стороны подчеркнули важность немедленно прекратить боевые действия.
«Подчеркнута также важность скорейшего возобновления мирного процесса, нацеленного на реализацию законного права палестинского народа на создание суверенного государства в границах 1967 года», — говорится в сообщении МИД России.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.