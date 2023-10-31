Комплекс истории холокоста счёл неуместным использование жёлтой звезды в СБ ООН

Председатель израильского национального мемориального комплекса истории холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даян не считает уместным использование жёлтой звезды, которую прицепил к пиджаку постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан в знак протеста.

«Жёлтая звезда символизирует беспомощность еврейского народа и то, что евреи находятся во власти других. Сегодня у нас независимое государство и сильная армия. Мы хозяева своей судьбы. Сегодня мы будем носить сине-белый флаг, а не жёлтую звезду», — сказал Даян, слова которого приводит CNN.

Гилад Эрдан ранее раскритиковал позицию ООН и потребовал от организации осудить ХАМАС.

Постпред Израиля прицепил к пиджаку жёлтую звезду — отличительный знак евреев в период холокоста. Дипломат заявил, что это должно послужить напоминанием его коллегам во всемирной организации о преследовании евреев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отмечал, что нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте. Он отметил, что палестинский народ на протяжении 56 лет «подвергается удушающей оккупации».

Он также подчеркнул, что атака ХАМАС на Израиль не может стать поводом для наказания всех палестинцев.