Гутерреш: атака ХАМАС не может быть поводом для наказания палестинцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что атака палестинского движения ХАМАС на Израиль не может стать поводом для наказания всех палестинцев.

Такое мнение Генсек высказал в ходе саммита в Каире.

Как отметил Гутерреш, ничего не может оправдать эту атаку.

«Но это ужасное нападение... не может быть поводом для коллективного наказания палестинского народа», — цитирует его РИА Новости.

Гутерреш также подчеркнул, что международное сообщество не должно игнорировать тот факт, что конфликт в этом регионе длится уже на протяжении 56 лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона всегда выступала за создание суверенного палестинского государства.

Путин также заявил, что, по его мнению, основные игроки региона не хотят углубления палестино-израильского конфликта и выступают против полномасштабной войны.