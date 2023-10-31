RT в Telegram
Подпишись

Депутат Европарламента Крах: на Украине идёт война за мировой порядок

Короткая ссылка
Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах заявил в интервью американскому изданию American Conservative, что на Украине идёт война за мировой порядок.

По его словам, Украина стала марионеткой США в войне за мировой порядок, а Евросоюзу следует готовиться к многополярному миру.

«Это война связана с желанием Америки потеснить Россию. Это война за мировой порядок», — сказал депутат.

Ранее обозреватель Saut al-Iraq Мухаммед Сабер заявил, что Россия и Китай нанесут поражение США и создадут новый миропорядок.

Также президент России Владимир Путин отметил, что мир по-американски разрушается, США теряют свои позиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить