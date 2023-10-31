Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах заявил в интервью американскому изданию American Conservative, что на Украине идёт война за мировой порядок.

По его словам, Украина стала марионеткой США в войне за мировой порядок, а Евросоюзу следует готовиться к многополярному миру.

«Это война связана с желанием Америки потеснить Россию. Это война за мировой порядок», — сказал депутат.

Ранее обозреватель Saut al-Iraq Мухаммед Сабер заявил, что Россия и Китай нанесут поражение США и создадут новый миропорядок.

Также президент России Владимир Путин отметил, что мир по-американски разрушается, США теряют свои позиции.