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Saut al-Iraq: Россия и Китай нанесут США поражение на международной арене

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Обозреватель Saut al-Iraq Мухаммед Сабер заявил, что Россия и Китай нанесут поражение США и создадут новый миропорядок.

По его словам, Америке остаётся только «молиться». 

«Поскольку Россия и Китай планируют нарисовать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на международной арене», — сказал Сабер. 

Журналист отметил, что конфликт на Украине доказал неспособность США удержать статус мощнейшей силы в мире.

Кроме того, по мнению обозревателя, позиции Вашингтона слабеют с каждым днём из-за конфликта в секторе Газа.

Ранее сообщалось, как Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в военной сфере.

Также президент России Владимир Путин сравнил США с пауком, который пытается опутать паутиной весь мир.

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