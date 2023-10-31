Saut al-Iraq: Россия и Китай нанесут США поражение на международной арене
По его словам, Америке остаётся только «молиться».
«Поскольку Россия и Китай планируют нарисовать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на международной арене», — сказал Сабер.
Журналист отметил, что конфликт на Украине доказал неспособность США удержать статус мощнейшей силы в мире.
Кроме того, по мнению обозревателя, позиции Вашингтона слабеют с каждым днём из-за конфликта в секторе Газа.
Ранее сообщалось, как Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в военной сфере.
Также президент России Владимир Путин сравнил США с пауком, который пытается опутать паутиной весь мир.