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Путин сравнил США с пауком, который пытается опутать паутиной весь мир

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Россия должна знать и понимать, где находится корень зла, паук, который пытается опутать своей паутиной весь мир, хочет добиться стратегического поражения Российской Федерации на поле боя и использует одураченных людей на Украине.
Путин сравнил США с пауком, который пытается опутать паутиной весь мир
  • РИА Новости

«Правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что нужно знать и понимать, где находится «корень зла».

«Где этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету, весь мир и хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя», — заявил Путин.

Президент России также выступил с утверждением, что мир по-американски с одним гегемоном разрушается и уходит в прошлое, однако Соединённые Штаты не хотят с этим согласиться.

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