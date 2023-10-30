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Путин: мир по-американски разрушается, США теряют свои позиции

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Мир по-американски с одним гегемоном разрушается и уходит в прошлое, однако Соединённые Штаты не хотят с этим согласиться, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: мир по-американски разрушается, США теряют свои позиции
  • kremlin.ru

«США как мировая сверхдержава, все это видят, понимают, даже по тенденциям в мировой экономике, слабеют, теряют свои позиции. Мир по-американски с одним гегемоном разрушается, уходит постепенно, но неуклонно. Уходит в прошлое. Но Штаты не хотят с этим мириться, а, наоборот, хотят сохранить, продлить своё доминирование, свою диктатуру», — сказал президент.

В условиях всеобщего хаоса это удобнее делать, подчеркнул Путин.

«Потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов», — добавил глава государства.

21 октября американский президент Джо Байден заявил, что человечество нуждается в новом миропорядке, а также выразил уверенность, что США смогут его построить.

В Кремле после этого согласились с тем, что мир нуждается в новом порядке, однако отметили, что Вашингтон имеет в виду американоцентричный порядок. В Москве подчеркнули, что так больше не будет.

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