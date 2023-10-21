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Байден заявил, что США могут создать новый миропорядок

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Американский президент Джо Байден утверждает, что человечество нуждается в новом миропорядке, а также выразил уверенность, что США смогут его построить.
Байден заявил, что США могут создать новый миропорядок
  • AP
  • © Jonathan Ernst

Такое заявление он сделал в ходе своей речи на предвыборном мероприятии, передаёт РИА Новости.

Байден отметил, что американцы должны быть достаточно дерзкими и уверенными в собственных силах.

«Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок», — сказал президент.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США долго обманывали мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию.

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