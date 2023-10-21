Байден заявил, что США могут создать новый миропорядок

Американский президент Джо Байден утверждает, что человечество нуждается в новом миропорядке, а также выразил уверенность, что США смогут его построить.

Такое заявление он сделал в ходе своей речи на предвыборном мероприятии, передаёт РИА Новости.

Байден отметил, что американцы должны быть достаточно дерзкими и уверенными в собственных силах.

«Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок», — сказал президент.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США долго обманывали мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию.