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Захарова: США долго обманывали мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского лидера Джо Байдена, назвавшего помощь Киеву «разумной инвестицией».

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Теперь оказывается, это просто расчёт. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», — считает Захарова.

По её словам, войны традиционно представляли для Соединённых Штатов «разумную инвестицию», поскольку проходили не на территории США, а чужие издержки их не волновали.

Ранее Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.

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