Захарова: США долго обманывали мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Теперь оказывается, это просто расчёт. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», — считает Захарова.
По её словам, войны традиционно представляли для Соединённых Штатов «разумную инвестицию», поскольку проходили не на территории США, а чужие издержки их не волновали.
Ранее Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.