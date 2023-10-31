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Нетаньяху: Израиль перешёл к третьему этапу войны с ХАМАС

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль перешёл к третьему этапу войны с палестинским движением ХАМАС.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Нетаньяху, первый блокирующий этап был завершён, а второй, включающий в себя удары с воздуха, продолжается всё время.

«Третий этап — Армия обороны Израиля расширила своё наземное вторжение в сектор Газа», — сказал глава государства.

При этом он добавил, что армия делает это «размеренными, очень мощными» шагами, добиваясь «методичного, поэтапного» прогресса.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня с ХАМАС.

Также он назвал видео ХАМАС с заложницами жестокой психологической пропагандой.

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