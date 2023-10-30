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Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами жестокой психологической пропагандой

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает жестокой психологической пропагандой опубликованное ХАМАС видео с тремя заложницами из Израиля.
Нетаньяху назвал видео ХАМАС с заложницами жестокой психологической пропагандой
  • AP
  • © Abir Sultan

«Это жестокая психологическая пропаганда от ХАМАС — ИГ*», — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, которое цитирует Al Jazeera.

Там добавили, что израильские власти «сделают всё для возвращения похищенных и пропавших без вести людей домой».

30 октября палестинское движение ХАМАС опубликовало видео, на котором показаны три израильские женщины, попавшие в плен во время атаки «Бригад аль-Кассам» на Израиль.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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