ХАМАС опубликовало видео с пленными израильтянками
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- © Aleksandra Zhilenkova
Видео появилось в Telegram-канале силового крыла ХАМАС с подписью «Несколько сионистских заключённых, удерживаемых «Бригадами аль-Кассам», направили послание Нетаньяху и сионистскому правительству».
Как пишет The Jerusalem Post, женщина на видео обращается к израильскому премьеру со словами «Позвольте нам вернуться домой».
Отмечается также, что женщина из видео «гневно обвинила» Нетаньяху в «катастрофе 7 октября», когда состоялось нападение ХАМАС.
Представитель Армии обороны Израиля ранее заявил, что в Газе удерживаются не менее 239 заложников.