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ХАМАС опубликовало видео с пленными израильтянками

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Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео, на котором показаны три израильские женщины, попавшие в плен во время атаки «Бригад аль-Кассам» на Израиль.
ХАМАС опубликовало видео с пленными израильтянками
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksandra Zhilenkova

Видео появилось в Telegram-канале силового крыла ХАМАС с подписью «Несколько сионистских заключённых, удерживаемых «Бригадами аль-Кассам», направили послание Нетаньяху и сионистскому правительству».

Как пишет The Jerusalem Post, женщина на видео обращается к израильскому премьеру со словами «Позвольте нам вернуться домой».

Отмечается также, что женщина из видео «гневно обвинила» Нетаньяху в «катастрофе 7 октября», когда состоялось нападение ХАМАС.

Представитель Армии обороны Израиля ранее заявил, что в Газе удерживаются не менее 239 заложников.

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