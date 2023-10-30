ХАМАС опубликовало видео с пленными израильтянками

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео, на котором показаны три израильские женщины, попавшие в плен во время атаки «Бригад аль-Кассам» на Израиль.

Видео появилось в Telegram-канале силового крыла ХАМАС с подписью «Несколько сионистских заключённых, удерживаемых «Бригадами аль-Кассам», направили послание Нетаньяху и сионистскому правительству».

Как пишет The Jerusalem Post, женщина на видео обращается к израильскому премьеру со словами «Позвольте нам вернуться домой».

Отмечается также, что женщина из видео «гневно обвинила» Нетаньяху в «катастрофе 7 октября», когда состоялось нападение ХАМАС.

Представитель Армии обороны Израиля ранее заявил, что в Газе удерживаются не менее 239 заложников.