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Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня с ХАМАС

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня с палестинским движением ХАМАС.
Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня с ХАМАС
  • AP
  • © Maya Alleruzzo

«Так же, как США не согласились на прекращение огня после бомбардировки Пёрл Харбора или 11 сентября, Израиль не согласится приостановить военные действия против ХАМАС», — цитирует его РИА Новости.

По словам израильского премьера, призывы к прекращению огня с ХАМАС можно приравнять к уступкам терроризму и варварству.

Нетаньяху добавил, что этого не будет.

Ранее представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.

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