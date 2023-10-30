Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня с ХАМАС

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня с палестинским движением ХАМАС.

«Так же, как США не согласились на прекращение огня после бомбардировки Пёрл Харбора или 11 сентября, Израиль не согласится приостановить военные действия против ХАМАС», — цитирует его РИА Новости.

По словам израильского премьера, призывы к прекращению огня с ХАМАС можно приравнять к уступкам терроризму и варварству.

Нетаньяху добавил, что этого не будет.

Ранее представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.