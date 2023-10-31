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Bloomberg: Саудовская Аравия привела ВС в состояние повышенной готовности

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Вооружённые силы Саудовской Аравии и системы ПВО приведены в состояние повышенной готовности после столкновений с йеменскими мятежниками из движения «Ансар Аллах».

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что соответствующий приказ был отдан после того, как несколько недель назад повстанцы попытались нанести ракетный удар по территории страны.

Кроме того, ещё одной причиной стала гибель четверых саудовских солдат в результате столкновений с повстанцами в районе южной провинции Джизан на границе с Йеменом.

Ранее в WSJ заявили, что США развернут почти дюжину систем ПВО в странах Ближнего Востока.

Также президент США Джо Байден заявил, что нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией возможна, но потребует времени.

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