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Замглавы МИД России обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Израиле

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Замглавы МИД России Михаил Богданов в ходе переговоров с послом Саудовской Аравии обсудил ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта.
Замглавы МИД России обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Израиле
  • globallookpress.com
  • © Ilia Yefimovich

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонней повестки.

«Состоялся также обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на резкое обострение палестино-израильского конфликта, а также ситуацию в Йемене и Сирии», — говорится в заявлении на сайте МИД России.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Израиль, нанеся авиаудары по аэропортам Сирии, грубо нарушил сирийский суверенитет и базовые нормы международного права. Такие действия на фоне палестино-израильского конфликта крайне опасны, они могут спровоцировать вооружённую эскалацию в масштабах всего региона.

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