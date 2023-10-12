Замглавы МИД России обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Израиле
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Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонней повестки.
«Состоялся также обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на резкое обострение палестино-израильского конфликта, а также ситуацию в Йемене и Сирии», — говорится в заявлении на сайте МИД России.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Израиль, нанеся авиаудары по аэропортам Сирии, грубо нарушил сирийский суверенитет и базовые нормы международного права. Такие действия на фоне палестино-израильского конфликта крайне опасны, они могут спровоцировать вооружённую эскалацию в масштабах всего региона.