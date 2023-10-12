МИД России: удары Израиля по аэропортам Сирии могут обострить ситуацию в регионе

Израиль, нанеся авиаудары по аэропортам Сирии, грубо нарушил сирийский суверенитет и базовые нормы международного права. Такие действия на фоне палестино-израильского конфликта крайне опасны, они могут спровоцировать вооружённую эскалацию в масштабах всего региона, заявил МИД России.

«Целями нападений в очередной раз оказались такие важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии, как аэропорты. Тем самым были подвергнуты реальной угрозе жизни ни в чём не повинных людей и безопасность международного авиасообщения», — сообщило министерство.

Подобные силовые акции в условиях резкого обострения ситуации «чреваты крайне опасными последствиями», подчеркнули в Москве.

Агентство SANA ранее сообщило, что аэропорты Дамаска и Алеппо оказались закрыты после того, как израильская авиация нанесла по этим объектам воздушные удары.

После этого израильское издание Ynet со ссылкой на источник сообщило, что самолёт главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна вернулся обратно в Тегеран в связи с атакой авиации Израиля.