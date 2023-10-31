Израиль пообещал блокировать поставки помощи в Газу, если она попадёт к ХАМАС
Об этом информирует ТАСС.
«Все поставки предназначены для гражданского населения. Если выяснится, что их забирает ХАМАС, поставки будут прекращены», — говорится в заявлении.
При этом в канцелярии отметили, что все продукты питания и лекарства, поступающие через Египет, проходят проверку и контролируются сотрудниками служб безопасности Израиля.
Ранее в МИД Египта заявили, что Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к временному прекращению огня на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи в сектор Газа.