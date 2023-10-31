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Израиль пообещал блокировать поставки помощи в Газу, если она попадёт к ХАМАС

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Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что гуманитарная помощь в сектор Газа будет заблокирована, если появятся свидетельства поступления этих грузов в распоряжение ХАМАС.

Об этом информирует ТАСС.

«Все поставки предназначены для гражданского населения. Если выяснится, что их забирает ХАМАС, поставки будут прекращены», — говорится в заявлении.

При этом в канцелярии отметили, что все продукты питания и лекарства, поступающие через Египет, проходят проверку и контролируются сотрудниками служб безопасности Израиля.

Ранее в МИД Египта заявили, что Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к временному прекращению огня на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи в сектор Газа.

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