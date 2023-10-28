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МИД Египта: Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа

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Министерство иностранных дел Египта заявило, что Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
МИД Египта: Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа
  • Gettyimages.ru

Об этом внешнеполитическое ведомство написало в своих соцсетях.

Как отметили в министерстве, Египет предпринимает все усилия по быстрой доставке гумпомощи жителям сектора Газа.

«Израильские препятствия мешают доставке помощи», — говорится в заявлении.

Отмечается, что израильская сторона создаёт крупные логистические проблемы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения.

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